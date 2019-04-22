HABER /  EKONOMİ

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Anadolu Ajansı
Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık" ifadesini kullandı.

Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun: Terörist muamelesini asla kabul edemeyiz
Fahrettin Altun: Terörist muamelesini asla kabul edemeyiz
FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet hukuk mücadelesini kazandı
FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet hukuk mücadelesini kazandı
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek
YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek
Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi
ÖNCEKİ HABERLER
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez
ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermesi İsrail'i sevindirdi
ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermesi İsrail'i sevindirdi
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu ile ilgili bildirimde bulunulmadı
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu ile ilgili bildirimde bulunulmadı
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Seher Dilovan'ın oğlu Alan kimdir kaç yaşında babası kim?
Yorumlar