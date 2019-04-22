Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile dün geçirdiği hasarlı trafik kazası sonrasında izin verilen Hüseyin Türkmen'in antrenmana katılmadığı, tedavileri yapılan Ekuban ve Uğurcan Çakır'ın ise kondisyon salonunda çalıştıkları öğrenildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadıkları, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerinin tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldikleri belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.