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Semih Yalçın'dan gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e çok sert sözler!

Semih Yalçın'dan gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e çok sert sözler!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e, "Adam olmayacaklar, devrim rüyaları görmeye devam ediyorlar" diyerek sert çıktı.

MHP'li Semih Yalçın, gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e, "Marksist gazeteciler adam olmayacaklar. Gazetecilik mesleğinin etiğinden bihaber oldukları yetmiyor, ideolojik saplantılarından da kurtulamıyorlar. Hâlâ devrim rüyaları görmeye devam ediyorlar" sözleriyle yüklendi.

"Deniz Zeyrek ismiyle maruf müptezel"

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan MHP'li Yalçın, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek için, "Deniz Zeyrek ismiyle maruf müptezel derhal vaziyet almış, Habertürk kendisini misafir etmiş, tefsiri şeriflerini sıralamasına imkan tanımış ve provoke etmesine zemin hazırlamakta" ifadesini kullandı.

"Kimsin de MHP’de kurultay çığırtkanlığına cüret ediyorsun?"

Yalçın, gazeteci Şirin Payzın için ise, "Şirinceğiz, hızını alamayıp MHP’de olağanüstü kurultay dillendirme hadsizliğinde bulunmuş. Haspam, sen kimsin de MHP’de kurultay çığırtkanlığına cüret ediyorsun?" dedi.

"Mensubiyetinin asabiyeti üzerinden siyaset yapma"

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener'i de hedef alan Yalçın, "Nedim Şener'e gelince genel başkanımızın ne dediğini anlamadan dil uzatma, mensubiyetinin asabiyeti üzerinden siyaset yapma" diye yazdı.

Yalçın'ın tepki çeken Twitter paylaşımları şöyle:

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