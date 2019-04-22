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İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...

İBB Meclisi'ndeki kritik oylama bitti! İşte sonuç...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan oylamada 180 oy alan Göksel Gümüşdağ, Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında 1'nci Başkan Veklliği görevine AKP'li Göksel Gümüşdağ seçildi.

Göksel Gümüşdağ 180 oy alırken CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

Hangi partinin kaç koltuğu var?

İstanbul’da 24 ilçe AK Parti’li, 14 ilçe CHP’li, 1 ilçe de MHP’li başkan tarafından yönetilecek.

Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 180 oldu

312 üyeden oluşacak İBB Meclisi’nde 4 MHP’li, 176 AK Parti’li olmak üzere Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 180 oldu.

Millet İttifakı da 127 CHP’li, 4 İyi Partili ve 1 de İBB Başkanı olmak üzere 132 üyeden oluşuyor.

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