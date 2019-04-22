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ABD'den petrol fiyatlarını patlatan İran kararı! Aralarında Türkiye'de var

ABD'den petrol fiyatlarını patlatan İran kararı! Aralarında Türkiye'de var

ABD'den gelen son dakika haberine göre İran'a yaptırımda aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkenin muafiyeti sonlandırıldı.

İRAN'a yönelik yaptırımları uygulamaya koyan ABD, 8 ülkeye muafiyet getirmişti. Beyaz Saray'dangelen son dakika karara göreartık "İran'dan petrol ithal edenlere yaptırım muafiyetleri Mayıs'ta ertelenmeyecek" Yapılan açıklamada, "Trump'ın kararı İran'ın petrol ihracını sıfıra indirmeyi hedefliyor" denildi.

Türkiye dahil 8 ülke

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de muafiyet vermişti. Bu muafiyetin süresi 2 Mayıs'ta sona eriyor. 

Petrol fiyatları fırladı

Muafiyetin kaldırılacağı haberlerinin ardından bu sabah brent petrol fiyatı yüzde 3 yükselerek 74.31 dolara çıktı. Bu rakam, Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesi. Kararın ardından petrol fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde benzin ve motorine yüklü zamlar arka arkaya gelebilir.  

Muafiyet verilen 8 ülke hangisiydi?

ABD daha önce 180 gün için şu ülkelere muafiyet vermişti;
-Çin,
-Güney Kore,
-Hindistan,
-İtalya,
-Japonya,
-Tayvan,
-Yunanistan
-Türkiye

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