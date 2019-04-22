Antalya'da feci kaza! Yaralılar var

Antalya'nın Elmalı ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaş ilçesinden Elmalı'ya yolcu taşıyan Mehmet Çelik'in kullandığı 07 DLF 81 plakalı midibüs ile Melikcan Aydın yönetimindeki 20 AAE 61 plakalı otomobil, Düdenköy kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs yan yattı. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

23 Kişi yaralı

Kazada yaralanan sürücüler ile midibüsteki 21 yolcu, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki Mustafa Yasin Oran'ın müdahalesinin ardından Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.