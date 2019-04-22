HABER /  GÜNCEL

Antalya'da feci kaza! Yaralılar var

Antalya'da feci kaza! Yaralılar var

Antalya'nın Elmalı ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaş ilçesinden Elmalı'ya yolcu taşıyan Mehmet Çelik'in kullandığı 07 DLF 81 plakalı midibüs ile Melikcan Aydın yönetimindeki 20 AAE 61 plakalı otomobil, Düdenköy kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs yan yattı. Kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

23 Kişi yaralı

Kazada yaralanan sürücüler ile midibüsteki 21 yolcu, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 15 yaşındaki Mustafa Yasin Oran'ın müdahalesinin ardından Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Levent Gök'ün linç edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı!
CHP'li Levent Gök'ün linç edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Hazreti İsa olduğunu iddia eden öğretmen açığa alındı
Hazreti İsa olduğunu iddia eden öğretmen açığa alındı
CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!
CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç'tan Süleyman Soylu'ya jet yanıt!
Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi
Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Bilic'in yeni rotası belli oldu
Bilic'in yeni rotası belli oldu
23 Nisan'da PTT'ler açık mı PTT çalışma saatleri 2019
23 Nisan'da PTT'ler açık mı PTT çalışma saatleri 2019
Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?
Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?
Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu
Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Bebekleri biberon alışkanlığından kurtarmanın yolları
Bebekleri biberon alışkanlığından kurtarmanın yolları
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Yorumlar