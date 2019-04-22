Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği açıklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmazken, başkent Colombo'da yeni bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan Sri Lanka hükümeti, terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıkladı.

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği bildirildi.

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo'nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı yapan örgüt belli oldu

Sri Lanka hükümeti, terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıkladı.

Kabine sözcüsü Rajitha Senaratne, grubun uluslararası bir ağdan yardım aldığını belirtti.

Örgütün ülkede aktif yerel bir grup olduğu biliniyor.