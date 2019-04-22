HABER /  DÜNYA

Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu

Sri Lanka'daki katliamı yapan örgüt belli oldu

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği açıklandı. Saldırıları henüz üstlenen olmazken, başkent Colombo'da yeni bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan Sri Lanka hükümeti, terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıkladı.

Sri Lanka'da Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği bildirildi.

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo'nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı yapan örgüt belli oldu

Sri Lanka hükümeti, terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıkladı.

Kabine sözcüsü Rajitha Senaratne, grubun uluslararası bir ağdan yardım aldığını belirtti.

Örgütün ülkede aktif yerel bir grup olduğu biliniyor.

İlgili Haberler
Donald Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı Sri Lanka'da kilisedeki patlama anı kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması Sri Lanka'da 3 kilise ve 4 otelde patlama: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi
Fatma Şahin öğrencilerin tramvay hayalini gerçekleştirdi
Kağıthane'de dev bina çöktü! Otomobiller enkazın altında kaldı
Kağıthane'de dev bina çöktü! Otomobiller enkazın altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması
Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu 'Mutlu musun Ekrem?' manşeti için harekete geçti
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama
CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yeni açıklama Engin Özkoç'tan olay çağrı
CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırısı sonrası yeni açıklama Engin Özkoç'tan olay çağrı
ÖNCEKİ HABERLER
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
Bebekleri biberon alışkanlığından kurtarmanın yolları
Bebekleri biberon alışkanlığından kurtarmanın yolları
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019
23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs tatil mi hangi güne denk geliyor?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Yorumlar