YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika haber!

YSK, AK Parti'nin İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebini gündemine aldı.
Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İstanbul Belediye Başkanlığı görevine başladı. AK Parti seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebiyle YSK'ya başvurmuştu. YSK, AK Parti'nin İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebini gündemine aldı.
AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesi sunmuştu
AK Parti YSK'ya oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunarak olağanüstü itiraz dilekçesi sunmuştu.