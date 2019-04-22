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Yeni parti kuracak deniyordu! Ahmet Davutoğlu fitili ateşledi olay açıklama

Yeni parti kuracak deniyordu! Ahmet Davutoğlu fitili ateşledi olay açıklama

Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu facebook hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Herkes bu açıklamayı manifesto olarak okudu.

AK Parti hükümetlerinin seçimle işbaşına gelen son başbakanı olan Ahmet Davutoğlu bugün Facebook hesabından bir açıklama yaptı.  “Partimiz dar ve çıkarcı bir gruba terk edilemez” diyen Davutoğlu'nun şu satırları dikkat çekti:

-“Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin birinci derecede tarafı olarak seçim ortamının gerektirdiği yoğun ve çoğu zaman da sert siyasi polemiklere girmek durumunda kalması, eşit mesafede durması gereken Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşamasına yol açmaktadır”

Söyledim ama art niyetli dediler
-"Son üç yıl içinde yaşanılan kritik süreçlerde ülkemiz ve partimizle ilgili değerlendirmelerimi ve endişelerimi Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan sözlü ve yazılı olarak iletmiş, ancak farklı çevreler tarafından art niyetli tartışmalara gerekçe kılınmaması adına kamuoyu ile paylaşmamayı tercih etmiştim.

Parti üyesi olması sakıncalı

-"Demokratik başkanlık sistemlerinde gözlendiği gibi Cumhurbaşkanının parti üyeliğine sahip olması bir sorun teşkil etmemekle birlikte genel başkanlık görevinin de aynı kişi tarafından yürütülmesi hem devlet işleyişi hem parti kurumsallaşması açısından sakıncalar doğurmaktadır" uyarısında bulundu. 

Yeniden değerlendirilmeli
"Yeni sistemin en asli unsurlarından biri olarak görülen partili cumhurbaşkanlığı uygulaması mevcut Cumhurbaşkanımızın şahsından bağımsız olarak yeniden değerlendirilmeli ve Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığı görevlerinin bir arada yürütülmesinin doğurduğu sakıncalar giderilmelidir".

Herkes manifesto olarak yorumladı
Davutoğlu'nun Facebook hesabından yaptığı paylaşım kamuoyunda 'manifesto' olarak yorumlandı.

Davutoğlu'nun 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin tespit ve tavsiyeler olarak duyuralan açıklamanın tam metni için buraya tıklayın

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