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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a saldırı tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a saldırı tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve sonrasındaki açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dün Ankara'da katıldığı bir şehit cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda Milli Savunma Bakanı Akar'ın olayları yatıştırmak için polis megafonundan yaptığı açıklamalara ve MHP lideri Bahçeli'nin saldırı sonrası değerlendirmelerine tepki gösterdiği konuşmasında İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim. Herkes her yere gider. Bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Genel Başkan'ımızın soğukkanlı, toplumu barışa sevk eden davranışı örnektir diye düşünüyorum.

İşte Akar'ın o konuşması;

Bahçeli ne demişti?

Yüzde 9.83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin. İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı.

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