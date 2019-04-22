İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'a saldırı tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve sonrasındaki açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dün Ankara'da katıldığı bir şehit cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda Milli Savunma Bakanı Akar'ın olayları yatıştırmak için polis megafonundan yaptığı açıklamalara ve MHP lideri Bahçeli'nin saldırı sonrası değerlendirmelerine tepki gösterdiği konuşmasında İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

İşte Akar'ın o konuşması;

Bahçeli ne demişti?

Yüzde 9.83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin. İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı.