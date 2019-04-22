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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan yakalandı! İşte ilk sözleri

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgül, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" diyerek yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının yankıları devam ediyor. Olay sonrası Kılıçdaroğlu'na saldırdıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. 

Eskişehir'de yakalandı

Hakkari'de şehit düşen Yener Kırıkcı'nın Çubuk'un Akkuzulu köyündeki cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı olayında yumruk atan Osman Sarıgün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Diğer 5 şüpheli de ifade veriyor

İfadesi alınan Osman Sarıgün, jandarma ekiplerince Çubuk Adliyesine getirildi. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri Çubuk Adliyesinde devam ediyor.

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