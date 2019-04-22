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Galatasaray Babel için kesenin ağzını açtı! Anlaşma an meselesi

Galatasaray Babel için kesenin ağzını açtı! Anlaşma an meselesi

Galatasaray yönetimi, Terim’in isteği sonrası harekete geçti. Aslan, Fulham’da forma giyen Hollandalı için 2 sezonluğuna 5 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Ryan Babel için Galatasaray harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim, Fulham’da performansıyla dikkat çeken Hollandalı yıldızın transfer edilmesini talep etti. Galatasaray yönetimi sözleşmesinin son aylarına giren Ryan Babel için teklifini belirledi.

2 milyon euro imza parası
Sarı-Kırmızılı yönetim, Hollandalı yıldıza 2,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası ve 2 yıllık sözleşme teklif etti. Eğer Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinden Ryan Babel’e uçuk bir teklif gelmezse Hollandalı gelecek sezon Galatasaray forması giyebilir. 

İmza parası istedi anlaşma an meselesi
Hollandalı oyuncu, 2 yıllık öneriye ‘Tamam’ dese de imza parası da istedi. Taraflar bu konu üzerinde de anlaşma sağlarsa, sezon bitmeden Babel ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Anlaşma gerçekleşirse Babel, Türkiye’de üç farklı kulüpte oynamış olacak.


4 gol 1 asist
Daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını da giyen Hollandalı oyuncu, bu sezon İngiltere Premier Lig’de küme düşen Fulham’da oynadı. Son olarak Fulham’ın, Everton’ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Babel, son 4 liğ maçında 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Toplamda 4 gole ulaştı.

Fenerbahçe de peşinde
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Babel'in Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği merak konusu. 

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