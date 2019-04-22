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Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?

Sema Çelebi'nin oğlu ve eşi kimdir kaç yaşında?

Cemiyet hayatının bilinen yüzlerinden biri olan Sema Çelebi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu. Aslen İstanbullu olan Sema Çelebi, 23 Şubat 1955 doğumlu. İlk evliliği Atilla Çelebi ile yaptı. 22 yıl evli kalan çift boşandı. Sema Çelebi'nin bir tane oğlu var.

Sema Çelebi kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. Sema Çelebi, 23 Şubat 1955 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bir kez evlilik yapan Sema Çelebi üniversite yıllarında Atilla Çelebi ile evlendi. 22 yıl evli kalan çift daha sonra boşandı. 

Sema Çelebi kimdir: Sema Çelebi’nin babası İrfan Erdem, eski Demokrat Parti’nin kurucularındandı. Annesi ve babası Sema Çelebi, 16 yaşındayken boşandı.

Sema Çelebi, Ankara TED Koleji’nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İş Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite okuduğu sırada kendisinden 20 yaş büyük olan Atilla Çelebi ile aşk yaşadı ve sürpriz bir şekilde evlendi. Çift 22 yıl evli kaldı ve sonrasında boşandı.

Sema Çelebi, eşinin işi dolayısıyla Fransa’da ve Singapur’da yaşamını devam ettirdi. Fransa’da kaldığı süre içerisinde Fransızca'yı çok iyi öğrendi ve burada toptan Tekstilcilik işiyle uğraştı.

Türkiye’ye döndükten sonra Amerika’dan toptan getirdiği ıstakozlarla Bebek’te “A la Gurme” adında ıstakoz butiği açtı.

 

Televizyonuluk Kariyeri

Sema Çelebi, televizyon ekranlarında genel olarak jüri üyeliğinde bulundu. 2007 yılında ‘’Buzda Dans ‘’ yarışma programında yer alırken, 2013 yılında büyün yankı uyandıran ‘’ Ben Burdan Atlarım ‘’ yarışmacıları arasında yer aldı.

Sema Çelebi, 2016 yılında ise TV8’de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda jüri üyesi olarak bulundu.Yarışmanın diğer jüri üyesi ise Alp Kavasoğlu’dur.

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