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AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Güneş'in manşetine sert tepki Olay sözler

AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Güneş'in manşetine sert tepki Olay sözler

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hakkari'de 4 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendiren gazeteye tepki göstererek "Bu manşeti atanları şiddetle kınıyor, aklı selime davet ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Güneş gazetesinin, Hakkari'de 4 askerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin haberi "Mutlu musun Ekrem" manşetiyle vermesine tepki gösterdi.

AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Güneş gazetesinin dünkü manşetiyle ilgili olarak şu Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

'Gazetecilik değil, yapmayın'

Yeneroğlu, "Bu manşeti atanları şiddetle kınıyor, aklı selime davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu ile siyaseten ayrı noktalarda olsak bile, şehitlerimiz karşısında sevinebileceğini düşünecek kadar insafsız ve izansız değilim.Bu dil saldırılara kapı aralamaktadır.Gazetecilik değildir. Yapmayın, yazık!" dedi.

Erdoğan'ın sözünü hatırlattı

Benim sözümü ciddiye almayanlar ve yine hakaret edecek olanlar, özellikle gazetenin sorumluları belki Cumhurbaşkanımızın sözünü dikkate alır." diyen Yeneroğlu, Erdoğan'ın "Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir." sözlerini hatırlattı.

İşte Güneş gazetesinin manşeti;

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