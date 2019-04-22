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35'i aktif görevde 50 astsubaya FETÖ operasyonu!

35'i aktif görevde 50 astsubaya FETÖ operasyonu!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonunda 35'i aktif görevde 50 astsubaya yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün askerlerden sorumlu yöneticileri ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

35'i aktif görevde

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 35'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
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