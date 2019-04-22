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Kılıçdaroğlu saldırısında 'evi yakın' diye bağıran kadın kan dondurdu

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının yeni ortaya çıkan görüntülerinde bir kadının evi yakın diye bağırması kan dondurdu.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda sosyal medyaya yüklenen bir video kan dondurdu! Örgütlü olduğu düşünülen provokasyonda bir kadının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin yakılmasını istiyor.

NTV muhabiri Serkan Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda olay yerindeki kişilerin CHP liderinin sığındığı evin yakılmasını istediği yönünde sözler duyduğunu söyledi. Kaya, twitter'dan yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Videosu ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyona ilişkin sosyal medyaya yüklenen bir video ise Çubuk'ta yaşananları gözler önüne serdi. Güvenlik güçleri CHP liderinin sığındığı evin etrafını sararken, bir grup provokatörün evin etrafını sararak protesto ettikleri görülüyor. Videonun 30'uncu saniyesinde bir kadının Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evin yakılmasını istediği duyuluyor.

AK Parti'den sert tepki

Saldırıya ilişkin AK Parti'den tepki geçikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twitter'dan yaptığı açıklamada her türlü şiddeti kınadıklarını söyleyerek şiddetin hak arama ya da protesto yolu olmadığını ifade etti.


Saldırganlar gözaltında

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırı sonrası "Terör ve organize saldırı" soruşturması başlatırken, kimliği belirlenen 6 saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söylemişti.

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