CHP’li Yıldırım Kaya'dan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili çok tartışılacak iddia!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bölgede çok sayıda güvenlik görevlisi olmasına karşın saldırılara seyirci kaldıklarını belirtti.

Kaya, saldıranların hayatını kaybeden askerin köyünden de Çubuk’tan da olmadıklarını ifade etti.

"Güvenlik kılıklı insan çoktu"

Kaya, “Güvenlik kılıklı insan çoktu. Hiçbiri bizi korumaya yönelik adım atmadı" diye konuştu.

"Bizi korumak üzere bir girişimleri olmadı"

Cumhuriyet’in haberine göre, "Emniyet Genel Müdürü vardı. Ankara İl Emniyet Müdürü de vardı. Polis kıyafeti, jandarma kıyafeti olan çok insan vardı" diyen Kaya, "Ancak bizi korumak üzere bir girişimleri olmadı.” ifadelerini kullandı.