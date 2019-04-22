Trabzonspor'a evinde yan bakan yanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon taraftarı önünde geriye düştüğü maçlardan 14 puan çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de 52 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılmayı büyük oranda garantilerken, üst basamakları doğru tırmanışını da sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir geri dönüşe daha imza attı.

Evinde başka

Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken 7 kez ise sahadan yenik ayrıldı. Bordo-mavililer geri dönüşleri ise taraftarı önünde oynadığı maçlarda sağladı. Ligin ilk yarısında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşen Trabzonspor, maçı 4-2 kazandı. Bordo-mavililer 25. haftada ise sahasında Akhisarspor karşısında 1-0 yenik sürdürdüğü maçı 2-1 kazanırken, 1-0 yenik başladığı Antalyaspor maçını ise 4-1 kazandı. Trabzonspor, son olarak ise Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 yenik sürdürdüğü müsabakayı 2-1 kazanmasını bildi. Karadeniz ekibi, geride olduğu iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlardan toplam 14 puan çıkartarak hanesine önemli puanlar yazdırdı.

Trabzonspor son 4 sezonun en iyi iç saha performansını yakaladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de son 4 sezonun en iyi iç saha performansını yakaladı. Karadeniz ekibi 29. hafta itibariyle iç saha sonuçlarına bakılarak yapılan değerlendirmede 2014-15 sezonunda 33 puan elde ederken, bordo-mavililer söz konusu sezonun ardından en iyi iç saha performansını yakaladı. Bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 33 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü. Bu sezon evinde oynadığı maçlarda 32 puan toplayarak son 4 sezonun en iyi iç saha performansını elde etti. Trabzonspor, 2017-18 sezonunda 26, 2016-17 sezonunda 22 ve 2015-16 sezonunda ise 24 puan elde etmişti.

Rövanşı tek tek aldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında galip gelemediği rakiplerinden rövanşı tek tek aldı. Bordo-mavililer ilk yarıda Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0, Antalyaspor ve Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu. Söz konusu haftalarda 3 puan çıkartan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise 4 rakibiyle oynadığı maçlarda galip gelerek 12 puan çıkartarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli puanlar elde etti.



