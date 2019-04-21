Erzurum'da Furkan’a ait denilen mezar başkasının çıktı
ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları köy mezarlığına kaydırıldı. İş makinesinin girdiği mezarlıkta kazı çalışması yapılırken geniş güvenlik önlemi alan jandarma, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.
ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları kapsamında şüpheli mezarda yapılan kazı sonucu mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.
Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmalarında akşamüstü emniyet güçlerine gelen asılsız bilgi sonucu mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı.
Şüpheli mezar da başlatılan kazıda mezar başkasına ait çıktı.
Emniyet güçleri olay yerine kimseyi yaklaştırmazken Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.