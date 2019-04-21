Başakşehir Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Lider Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'la evinde 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Haftayı 62 puanla kapatan Başakşehir'le Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk hedefinde kritik haftada 2 puan bırakmış oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Çaykur Rizespor olurken, konuk ekip henüz 1. dakikada Vedat Muriqi ile gole yaklaştı. Attamah'ın geri pasında araya giren Vedat dar açıdan yaptığı vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Baskılı oyununu sürdüren Çaykur Rizespor, Saadane ve Boldrin ile de gol şansı yakaladı ancak kaleye isabet sağlayamadı. İlk yarının ortalarından itibaren oyun üstünlüğünü eline alan Medipol Başakşehir en net fırsatı 37. dakikada üretti. İrfan Can'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın bekletmeden gönderdiği şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi. İlk yarıda her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

İkinci yarıya Medipol Başakşehir daha kontrollü başlarken Çaykur Rizespor kaptığı toplarla hızlı çıkarak etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Çaykur Rizespor golcüsü Vedat Muriqi ile golü de buldu. Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Vedat Muriqi kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Vedat Muriqi bu sezon 13. golüne imza attı. Golden sonra Çaykur Rizespor ceza sahasında büyük bir baskı kuran Medipol Başakşehir 90+6'da penaltı atışı kazandı. Ceza sahası içerisinde yerde kalan Mahmut Pektemir'in pozisyonunu VAR'a da giderek tekrar izleyen hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca golünü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve kritik karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 62'e yükseltirken, en yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkı 3'e düştü. Çaykur Rizespor ise puanını 38 puana yükseldi.

BAŞAKŞEHİR: 1 - 1 :ÇAYKUR RİZESPOR

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Awaziem, Saadane, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Boldrin, Mustafa, Aminu Umar, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk