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İzmir'de genç kız vahşice öldürülmüştü: Zanlı teslim oldu!

Anadolu Ajansı
İzmir'de genç kız vahşice öldürülmüştü: Zanlı teslim oldu!

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan 18 yaşındaki Dilan Tutucu'nun cinayet zanlısını olarak aranan eski sevgilisi A.Y., polise teslim oldu. Gözaltına alınan A.Y., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı polise teslim oldu. 

Alınan bilgiye göre, Dilan Tutucu'nun (18), önceki gün Yıldız Mahallesindeki evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. 

Katil zanlısı olarak aranan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. 

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın geçmişi

Buca ilçesi Yıldız Mahallesinde cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, genç kızın oturduğu eve gitmiş ve kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirmişti. 

Eve giren ekipler, Tutucu’yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde bulmuş Tutucu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.  Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan’ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığında toprağa verilmişti.

Babası Mehmet Ali Tutucu’nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cinayet zanlısının yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

Genç kızın oturduğu evin çevresindeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarının özellikle son 24 saati incelemeye alınmış Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutucu’nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendirmişti.

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