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Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Anadolu Ajansı
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, yaptığı açıklamada "Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun." dedi.

Soylu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduğunu, bütün güvenlik görevlileri ve birim amirlerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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