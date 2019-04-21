HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

YSK itirazı ne zaman görüşecek! AK Parti'den açıklama

YSK itirazı ne zaman görüşecek! AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın olağanüstü itirazlarla ilgili görüşmesi hakkında "Bizim aldığımız duyumlara göre pazartesi (yarın) başlayacak. Ama bu olmazsa olmaz değil. Pazartesi olmaz salı olur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için YSK'ya yaptıkları olağanüstü itiraz hakkında konuştu. Kanal 7 yayınına konuk olan Yavuz, o başvurunun yarın görüşülmesini beklediklerini söyledi.

Yavuz şu ifadeleri kullandı: 

"Bizim açımızdan sunmamız gereken bütün belge ve bilgiyi YSK'ya sunmuş olduk. Bundan sonra YSK toplanacak ve görüşmeye başlayacak. Bizim aldığımız duyumlara göre pazartesi görüşmeye başlayacak. Ama bu olmazsa olmaz değil. Pazartesi olmaz salı olur. Muhtemeldir ki pazartesiden sonra her an başlar. Ne kadar sürüp sürmeyeceği YSK'nın bizim ileri sürdüğümüz delillerin hangi birine bel bağlayıp bağlamayacağı ile alakalıdır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BES'in büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı
BES'in büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Selçuk Erdoğan, Porto ve Getafe’nin radarında
Selçuk Erdoğan, Porto ve Getafe’nin radarında
Devlet Bahçeli'den Kominist Başkana olay sözler Maçoğlu'nu topa tuttu
Devlet Bahçeli'den Kominist Başkana olay sözler Maçoğlu'nu topa tuttu
Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: "Estetik değil ergenlik şişliği"
Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: "Estetik değil ergenlik şişliği"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de otomobil kuaföre girdi
Kayseri'de otomobil kuaföre girdi
Lucescu'yla anlaşma tamam! Tek şartı var
Lucescu'yla anlaşma tamam! Tek şartı var
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
Atiba Hutchinson, 1 yıllık daha kontrat istedi
Atiba Hutchinson, 1 yıllık daha kontrat istedi
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan 'takma kirpik' bilmecesi
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan 'takma kirpik' bilmecesi
Hercai 7. bölüm fragmanı
Hercai 7. bölüm fragmanı
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
Yasak Elma 42. bölüm fragmanı
Yasak Elma 42. bölüm fragmanı
Yorumlar 3 yorum