Diagne krallık yarışında rekora gidiyor

Süper Lig'de şu an 28 golle zirvede bulunan Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin ligde tarihinde en çok gol atan (29) yabancı futbolcusu olan Bafetimbi Gomis'i yakalaması için bir adımı kaldı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne attığı gollerle takımını sırtlıyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne, sarı-kırmızılı forma ile 8 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 11 maçta görev aldı.

27 yaşındaki futbolcu, 8 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ligin ilk yarısında Paşa forması ile 20 gol atan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile attığı 8 golle birlikte toplam 28'e ulaştı. Başarılı forvetin bir de asisti var. Yıldız futbolcu şu anda ligde açık ara gol krallığında zirvede bulunuyor.

Diagne atıyor, Galatasaray kazanıyor

Galatasaray, Diagne'nin attığı gol attığı maçlarda puan kaybetmiyor. Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile gol sevinci yaşadığı 5 maçta Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Senegalli futbolcu, Trabzonspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor müsabakalarında gol atarken, Cimbom da hanesine 3 puan yazdırdı.

8 golün 7'si Türk Telekom Stadyumu'nda

Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda kaydettiği 8 golün 5'ini penaltıdan kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu Yeni Malatyaspor'a 2, Bursaspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında 1'er kez penaltı atışından rakip fileleri havalandırdı. Diagne söz konusu gollerin 7'sini ise Türk Telekom Stadyumu'nda kaydetti. Sadece 1 golü Bursaspor deplasmanında attı.

Gomis'i yakalaması için 1 gol kaldı

Gol krallığında 28 golle zirvede bulunan Diagne, rekora da yaklaştı. Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında sezonu 29 golle rekor kırarak zirvede tamamlamıştı. Gomis ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olmuştu. Diagne kalan 5 hafta 1 gol atarsa Gomis'i yakalayacak. Yıldız futbolcu, 2 gol atması durumunda ise rekorun yeni sahibi olacak.