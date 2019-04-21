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Selçuk Erdoğan, Porto ve Getafe’nin radarında

Demirören Haber Ajansı
Selçuk Erdoğan, Porto ve Getafe’nin radarında

Son olarak Bursaspor'da yardımcı antrenörlük yapan 28 yaşındaki Selçuk Erdoğan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden Porto ile birlikte Getafe'nin de radarına girdi.

Bu sezon İspanya Ligi'nde Jose Bordalas yönetiminde ilk 5 sıraya tırmanan Madrid ekibi, geçtiğimiz ocak ayında Antalya'da düzenlenen ve dünya çapında futbol paydaşlarının yer aldığı FIFEX Futbol Endüstrisi Forumu'nda yaptığı etkileyici konuşmayla dikkatleri üzerine çeken genç antrenör Selçuk Erdoğan'la ilgili çalışma başlattı.

Getafe'nin sportif direktörü Angel Martin'in, Erdoğan hakkında bilgi topladığı ve önümüzdeki sezon için genç antrenörle ilgili bir planlamalarının olduğu belirtildi. Kadrosunda genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlama konusunda çok önemli başarılar gösteren Getafe'nin teknik ekip içerisinde de böyle bir hamle yapması bekleniyor.

Öte yandan 2014 yılında kısa bir dönem Atletico Madrid'de stajyer antrenör olarak görev alan Erdoğan'ı Porto'nun da takip ettiği gelen haberler arasında. Kariyerine henüz 22 yaşını doldurmadan Beşiktaş'da başlayan 28 yaşındaki antrenör Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, Eskişehirspor, Adanaspor, Sivasspor ve Bursaspor'da görev almıştı.

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