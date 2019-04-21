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Atiba Hutchinson, 1 yıllık daha kontrat istedi

Atiba Hutchinson, 1 yıllık daha kontrat istedi

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, yeni sezonda da futbola devam etmeyi planlıyor.

İlerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla gençlere taş çıkaran Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, yeni sezonda da futbola devam etmeyi planlıyor.

36 yaşındaki orta sahanın, kendini fiziksel olarak iyi hissettiği ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasını istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımla bu sezon 21 Süper Lig maçında sahaya çıkan ve 4 gol, 1 asiste imza atan tecrübeli yıldızın bu kararını önümüzdeki günlerde yönetime ileteceği belirtildi.

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