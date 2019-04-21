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Miting nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı

Demirören Haber Ajansı
Miting nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı. Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor.

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