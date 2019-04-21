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TSK terör kuşağına ağır darbe vurdu

TSK terör kuşağına ağır darbe vurdu

TÜRKİYE-Irak sınırında 4 askerin şehit olduğu çatışma sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede havadan ve karadan yoğun operasyona başladı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 ve F-4’ler bölgeyi havadan bombalarken, karadan da Fırtına obüsleri teröristleri ateş altına aldı.

Güvenlik kaynakları, devam eden operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre teröristler havanın sisli olmasını fırsat bilerek Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sızma girişiminde bulundu. Yoğun sise rağmen sınır hattında görev yapan askerler sızma girişimini tespit edip karşı koyunca, teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada ikisi olay yerinde olmak üzere dört asker şehit oldu, teröristler büyük zayiat verdi.

İnsansız hava araçları (İHA) bölgeden kaçan teröristleri tespit etti. Kaçan teröristler havadan ve karadan vuruldu. Güvenlik kaynakları savaş uçakları ve helikopterlerin operasyonu sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiğini, İHA’ların kaçış yerlerinde kanlar tespit ettiğini söyledi.

Hava destek unsurlarının yanı sıra karada da Fırtına obüsleri, sızma girişiminin yapıldığı sınır hattı ile Kuzey Irak’taki terörist mevzileri ateş altına aldı.

Kaynağında mücadele devam edecek

Bir güvenlik yetkilisi, “Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Terör örgütünün verdiği zayiatı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bölgeden ilk bilgiler teröristlerin zayiatının büyük boyutta olduğunu gösteriyor. Kaçış güzergâhlarında kan izleri dahi tespit edildi.

Terörle kaynağında mücadele anlayışımız devam edecek. Başta Irak’ın kuzeyi olmak üzere tüm sınır hattımızda oluşturulmak istenen terör kuşağı TSK ve diğer güvenlik birimlerinin hedefi olmaya devam edecektir” dedi.

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