Hikmet Karaman'dan hakeme sert tepki

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-1 yenildikleri Galatasaray maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi ve "Hakem hata yapabilir fakat VAR hakemleri var. Bir tane kırmızı kartlık pozisyon var" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-1 yenildikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sakatlanarak oyun dışı kalan Umut Bulut'la ilgili üzücü haberi veren Hikmet Karaman, "Umut'un köprücük kemiği kırılmış. Biçzim için çok önemli bir oyuncu. Mensah'ın da köprücük kemiği kırıldı. 12-13 kişilik bir kadroyu çevirmeye çalışıyoruz. İlk 15 dakikada 90 dakikaya bedel. Galatasaray, şampiyonluğa oynayan bir takım. Galatasaray'ın geçen hafta rakibin 10 kişi kaldığında oynadığı bir oyunu var. Orada zorlandığını gördük. Bütün her şeyi a'dan Z'ye anlatmıyorum. Oyunun bir planlaması, oyunun çalışılması vs.. var.'' dedi.

Bir "Hakem hata yapabilir fakat VAR hakemleri..."

Karaman, Galatasaray'ın pas trafiğinde etkili olacağını biliyorduk. Bunlara karşı çok çabuk atağa çıkıp etkili olmaya çalıştık. Özellikle Lopes, oyun planlamamda çok önemli bir oyuncu. Bundan sonra da olmamasına üzülüyorum. Attığımız golde hücum atağı Lopes'den geldi. İlk 45 dakika iyi bir oyun. 1-0'dan sonra 3 tane net pozisyonumuz var. Bunların birisi mutlaka gol olmalıydı. 1-1'i çok çabuk yedik. 2-1 mağlupken asla 3'üncüyü yemeyecektik." dedi.

Maçın hakemi Arda Kardeşler'in yanına gittiğini kaydeden Hikmet Karaman, ". Hakem hata yapabilir fakat VAR hakemleri var. 62. dakikaya bir baksalar. Geçen haftadaki maçta VAR hakemi Arda Kardeşler. Bir tane kırmızı kartlık pozisyon var. 17. dakikada. Acaba kırmızı kart olabilir miydi? 2. yarıda penaltı olabilir miydi? Kart gösterilebilir miydi? Değerlendirmeyi yaparken bu maçla yapmıyoruz. Maç analizleri 7-8 saat sürüyor. Bu gruba hakem arkadaşlarımızın hepsi giriyor. Maçın içinde verilen ve verilmeyen kararlar, oyuncular tarafından da isteniyor. Orada itiraz edip kızabiliriz. Mağlup da tamamlayabiliriz. Ama 11'e 11 tamamlamak istiyordum. Geçen hafta da 10 kişi oynayan Galatasaray'ın zorlandığını gördük. Artem'in pozisyonunda gol olsaydı Galatasaray'a zor anlar yaşatabilirdik. Böyle bir maç oynadık. Ben bir dahaki hafta 11 kişiyi nasıl kuracağımı düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen maç bitti. Artık kendi işimize bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.