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Rıdvan Dilmen'den Semih Özsoy'a sert tepki: Ahlaksız insan değilim

Rıdvan Dilmen'den Semih Özsoy'a sert tepki: Ahlaksız insan değilim

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamalarına yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarıyla 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Rıdvan Dilmen'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamalarına yanıt verdi. 

''Beni taraftarın önüne atmaya kalkmayın ahlaksız insan değilim''
Semih Özsoy'a yanıt veren Dilmen, ''Ben bireyselleştirmek istemiyorum konuyu. Gerekirse fazlasını yaparım. Kendime göre iyi bir aile çocuğuyum. Buraya gelip de Fenerbahçe'nin amigolunu yapmam. Hepinizden fazla Fenerbahçeliyim. Beni taraftarın önüne atmaya kalkmayın. Ben ahlaksız insan değilim.'' dedi.

''Ben ayrıca dostları falan da değilim''
''Ahlaksız insanlar Mehmet Topal'ın pozisyonuna sarı kart değil der.'' diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Ahlaksız insanlar Belhanda'ya sarı kart vermeli derler. Ben Fenerbahçeliyim ama ahlaksız değilim. Ben ayrıca dostları falan da değilim. Dostluk nedir? Dostluk dediğin zaman telefonla arayıp sorarsın, söylersin.''

Semih Özsoy neler demişti?

"Dost dediklerimizin televizyonda neler söylediklerini duyduk. Mehmet Topal'ın neden ikinci sarı kart almadığını soruyorlar Belhanda'nın 19. dakikada neden ikinci sarı kartı almadığını da tartışalım.''

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