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Hüsran sonrası Ozan Kabak'n hocası kovuldu

Hüsran sonrası Ozan Kabak'n hocası kovuldu

Ozan Kabak'ın da forma giydiği Stuttgart'ta Tayfun Korkut'un yerine getirilen Teknik Direktör Markus Weinzierl'in görevine son verildi.

Milli futbolcu Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart, deplasmanda Augsburg’a 6-0 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Rani Khedira, 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 59. dakikalarda Philipp Max ve 53. ve 68 dakikalarda Marco Richter kaydetti. Farklı sona eren maçın ardından Stuttgart, teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son verdi.

Ozan Kabak 90 dakika forma giydi
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ozan Kabak 90 dakika forma giydi. Stuttgart 21 puanla 16. sırada kalırken, Augsburg ekibi 31 puanla 14. sırada yer aldı.

Halil Altıntop göreve devam ediyor
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Weinzierl'in görevine son verildiği belirtilerek, bunun yanı sıra antrenörler Wolfgang Beller, Thomas Barth ve Halil Altıntop'un da artık teknik ekibe dahil olmadıkları ifade edildi.

Nico Willig takımı çalıştıracak
Açıklamada Stuttgart ekibini geçici olarak 19 yaş altı takımının teknik direktörü Nico Willig'in çalıştıracağı kaydedildi. Teknik direktör Weinzierl, bu sezonun 7. haftasından sonra Tayfun Korkut'un yerine göreve getirilmişti.

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