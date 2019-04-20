HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı

Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde askerler ile terörisler arasında çatışma çıktı. 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bölgede operasyon sürüyor.

Hakkari'de Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde askerler arazide operasyon yaptı. PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı, çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. 

Çatışmada sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı şehit oldu, 6 asker de yaralandı. 

Teröristlerin bulunduğu alan hava harekatıyla bombalandı, obüslerle de atışlar yaptı. Bölgede takviye birlikler sevk edildi. 


Şehit dört asker için Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Sözleşmeli erler Erhan Çiyapul'un cenazesi Iğdır, Murat Şahin'in cenazesi Giresun, Şevket Çetin'in cenazesi Kırıkkale, Yener Kırıkçı'nın cenazesi Ankara'ya uğurlandı. 

Er Murat Şahin'in Giresun'un Espiye ilçesindeki baba evinde yas vardı. Şehit asker bekardı, dört yıldır sözleşmeli er olarak görev yapıyordu. 

Sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın Ankara'daki ailesine haberi askeri yetkililer verdi. 

Şehidin dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993'te Çukurca'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi. Sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit asker nişanlıydı. 

Sözleşmeli er Şevket Çetin 3 yıldır Hakkari'de görev yapıyordu. 27 yaşındaki asker bekardı. Şehidin cenazesi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde toprağa verilecek. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kamyon altında can pazarı yaşandı
Kamyon altında can pazarı yaşandı
Klasik otomobiller yola çıktı! 'Bahar Rallisi'ne start verildi
Klasik otomobiller yola çıktı! 'Bahar Rallisi'ne start verildi
Gram altında kritik seviye aşılıyor mu?
Gram altında kritik seviye aşılıyor mu?
Jetler havalandı! En az 20 PKK'lı terörist öldürüldü
Jetler havalandı! En az 20 PKK'lı terörist öldürüldü
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri
Maltepe mitingine İETT otobüsleri tahsis edilecek mi? İmamoğlu, tartışmaya nokta koydu!
Maltepe mitingine İETT otobüsleri tahsis edilecek mi? İmamoğlu, tartışmaya nokta koydu!
ÖNCEKİ HABERLER
Düğün pastası görenleri hayrete düşürdü!
Düğün pastası görenleri hayrete düşürdü!
Adalet Bakanı Gül'den önemli uyarı: Sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin
Adalet Bakanı Gül'den önemli uyarı: Sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin
Hercai 7. bölüm fragmanı
Hercai 7. bölüm fragmanı
CHP'li Torun, "6 ayda bir" yapacağız deyip belediye başkanları ile ilgili bombayı patlattı!
CHP'li Torun, "6 ayda bir" yapacağız deyip belediye başkanları ile ilgili bombayı patlattı!
İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta! İşte biber gazı yediği o görüntüler
İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta! İşte biber gazı yediği o görüntüler
Söz 79. bölüm fragmanı
Söz 79. bölüm fragmanı
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Yorumlar 1 yorum