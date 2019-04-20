Şehit askerlerimiz memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde askerler ile terörisler arasında çatışma çıktı. 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bölgede operasyon sürüyor.

Hakkari'de Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde askerler arazide operasyon yaptı. PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı, çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Çatışmada sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Teröristlerin bulunduğu alan hava harekatıyla bombalandı, obüslerle de atışlar yaptı. Bölgede takviye birlikler sevk edildi.



Şehit dört asker için Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Sözleşmeli erler Erhan Çiyapul'un cenazesi Iğdır, Murat Şahin'in cenazesi Giresun, Şevket Çetin'in cenazesi Kırıkkale, Yener Kırıkçı'nın cenazesi Ankara'ya uğurlandı.

Er Murat Şahin'in Giresun'un Espiye ilçesindeki baba evinde yas vardı. Şehit asker bekardı, dört yıldır sözleşmeli er olarak görev yapıyordu.

Sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın Ankara'daki ailesine haberi askeri yetkililer verdi.

Şehidin dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993'te Çukurca'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olduğu öğrenildi. Sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit asker nişanlıydı.

Sözleşmeli er Şevket Çetin 3 yıldır Hakkari'de görev yapıyordu. 27 yaşındaki asker bekardı. Şehidin cenazesi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde toprağa verilecek.