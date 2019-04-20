Fatih Terim'den MHK ve Uilenberg'e tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim sözlerine "Şehit ailelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlılara da geçmiş olsun. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Umut Bulut'a da geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede döner." diyerek başladı.

Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına gönderme yapan Fatih Terim "Biraz aydınlatmak istiyorum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyunumuz buna müsaitti. Sıkıntıya da düşebilirdik. Çünkü derbide başımıza gelenlerden sonra çocukların bir çoğunun kafa olarak dönmesi kolay olmadı. Kafalarındaki birçok şeyden sonra böyle maçlara dönmek kolay değil. 11'e 11'de, 11'e 10 da çok pozisyonlara girdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Gol pozisyonu da verdik. 11'e 10 oynamak ayrı bir senaryo gerektiriyor. Çok fazla başımıza gelen hadise değil. Geçen hafta bir de sezon başında Kayserispor maçı. Oyunun kopması için bir gol daha atmamız lazımdı ama atamadık. 3 puan bu kadar sıkıntı zamandan sonra kolay değil. hak ettik, kazandık ve çok memnunum." dedi.

"Aleyhimize karar çıkabilirdi..."

Hakem Arda Kardeşler'in Galatasaray aleyhine de kararlar verebileceği yönünde pozisyonlar olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Hakemler aleyhimize karar verebilirdi. Oyun %80 bizim kontrolümüzdeydi. Beni memnun eden takımın vazgeçmemesiydi. Bu bizim için toparlanma maçıydı. Şimdi kupa ve lig maçlarına hazırlanacağız. Kayserispor'u da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

MHK ve Ulenberg'e tepki

MHK eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in "İyi bir maç yönetti" şeklinde gazetelerde yer alan röportajın hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Ben de okuyorum, dinliyorum ama Jaap Uilenberg, dedi mi, demedi mi çok emin değilim. Yalanladı mı? Geç bile kaldı. Bazı olayları meşru hale getirmek için bazı yerlerin harekete geçtiği ilk defa olmuyor. MHK Başkanı veya Jaap Uilenberg şu ana kadar bir açıklama yapmalı. MHK'nin açıklamasında biz suçlu gibiyiz. İnsan bir hata varsa onu söyler. Özür var mı? Her şey ortada kaldı. Jaap Uilenberg böyle dedi, demedi bilmiyorum ama değil Jaap Uilenberg, bu konuda kim varsa, kim nedense desin pozisyon ortada. Bzı görevlerde kim bulunursa bulunsun, onun dediği olay ortadayken önemli değildir. O zaman benim gibi sahanın her yerinde 30 yıl emek vermiş bir insanın dediğin üstünde kimse söz söylemeyez. Konu uzun, kim, neden yapıyor, bunları herkes konuştu. Ancak Jaap Uilenberg yalanladıysa memnun oldum. Çünkü kendi üzerinde kalmıştı, ne gördüyse, onu söyleyecek." dedi.

"Adalet iki takıma da verilsin"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in Emre Akbaba'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Terim "Erol Bedir'in söyledikleri ilgilendirmiyor. Ben bir şey söylerken, sadece kendim için değil herkes için söylüyorum. Verebilirdi. Geçen hafta söyledim, bundan herkes söyleyecek diye, başladı işte. Bir başkasının hakkı gasp edilerek, hak kazanmak istemeyiz. Bize de olsa versinler. Başkalarının neden verilmediğinin hesabını yapacak değilim. Beni kendi takımım ilgilendirir. Adaletin iki takıma olmasını istiyorum. Bize de verdiler, vermeye devam edecekler, versinler. İsterseniz sezon başından bu yana söylediklerime bakalım. Herkesin hakkını araması doğaldır, arayabilirler." yanıtını verdi.

Sinan Gümüş kadro dışı mı?

"Sinan Gümüş kadro dışı mı bırakıldı?" şeklindeki soruya yanıt veren Fatih Terim "Sinan Gümüş'ün sakatlığı vardı, onun için kadroda değil. Gereğini zaman içeerisinde hep berabere görürüz." dedi.