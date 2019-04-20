Dilmen: G.Saray kırmızı kart görmeliydi

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede Emre Akbaba'nın gördüğü sarı kart tartışma yarattı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Emre Akbaba'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Galatasaray - Kayserispor maçının 19. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Orta saha mücadelesinde Emre Akbaba, orta sahada rakibine yaptığı tehlikeli hareket sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Pozisyonun ardından Kayserispor oyuncuları oyuncunun yüzüne müdahale olduğu gerekçesiyle kısa süreli itirazda bulunurken, pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde tepki gösterdi.

Maçın hakemi Arda Kardeşler sarı kart kararını değiştirmedi ve VAR odasında görevli Serkan Tokat da herhangi bir uyarıda bulunmayınca maç kaldığı yerden devam etti.

Rıdvan dilmen: "kırmızı kart"

Pozisyonla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Emre Akbaba'nın pozisyonu en azından VAR'lıktı. Benim ibrem kırmızı kart. Bence hata yapıldı. Emre ayağını indirebilir miydi, çok uzadı, devam etti." ifadelerini kullandı.