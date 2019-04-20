HABER /  AK PARTİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Adalet Bakanı Gül'den önemli uyarı: Sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin

Adalet Bakanı Gül'den önemli uyarı: Sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sizin gibi düşünmeyen kimseye baskıda bulunamazsınız" ifadelerini kullanarak "31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar, 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında, anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır" diye konuştu.

"Yargı reformuna yönelik çalışmaları tamamladık"

Toplantıda konuşan Bakan Abdülhamit Gül, yerel seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için çalışılması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, özellikle yargı reformuna yönelik çalışmaları tamamladıklarını, yakın zamanda güven veren adalet perspektifiyle yargı reformunu, tüm Türkiye ile paylaşacaklarını belirtti.

"Asla baskıda bulunamazsınız"

Milletin verdiği kararın herkesin saygı duyacağı karar olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Belediye başkanlığı hususunda, halkın verdiği karara saygı duyuyoruz. Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında anayasa ve kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır. İsteyen istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahiptir. Üye olmak da olmamak da anayasal ve uluslararası sözleşmelere dâhildir. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. Dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart'a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir. Hukukun üstünde hiç kimsenin üstünlüğü yoktur" dedi.

Toplantıya kimler katıldı?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otelde başladı. Kongrenin açılışına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri katıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Torun, "6 ayda bir" yapacağız deyip belediye başkanları ile ilgili bombayı patlattı!
CHP'li Torun, "6 ayda bir" yapacağız deyip belediye başkanları ile ilgili bombayı patlattı!
İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta! İşte biber gazı yediği o görüntüler
İmamoğlu'nun 1 Mayıs'ta! İşte biber gazı yediği o görüntüler
Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Bakan Hulusi Akar ve komutanlar sıfır noktasında
Bakan Ziya Selçuk'un öğrencilerle gülümseten diyaloğu
Bakan Ziya Selçuk'un öğrencilerle gülümseten diyaloğu
MİT, BAE'li iki ajanı takip ediyordu! İstanbul'da ne aradıkları ortaya çıktı
MİT, BAE'li iki ajanı takip ediyordu! İstanbul'da ne aradıkları ortaya çıktı
İsveç'te Türk taksici kahraman ilan edildi
İsveç'te Türk taksici kahraman ilan edildi
ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesine 636 Bin 787 Kişi Başvuru Yaptı
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesine 636 Bin 787 Kişi Başvuru Yaptı
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Çeyiz hesabı nedir açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Çeyiz hesabı nedir açma şartları 2019 devlet katkısı ne kadar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir arada! Seçimleri masaya yatıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir arada! Seçimleri masaya yatıracak
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?
4 yaşındaki Furkan 20 dakika içinde kayıplara karıştı
4 yaşındaki Furkan 20 dakika içinde kayıplara karıştı
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Yorumlar