TOKİ'nin Sosyal Konut Projesine 636 Bin 787 Kişi Başvuru Yaptı

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi için başvurular dün sona erdi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, toplam başvuru sayısının 636 bin 787 olduğunu duyurdu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut projesi için talep toplama işleminin tamamlandığını belirterek, "Projemize 636 bin 787 kişi başvurdu." dedi.

"636 bin 787 kişi başvurdu"

Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 bin yeni sosyal konut projesi müjdesini Mart'ta verdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen projeye 6 Mart itibarıyla talep toplamaya başladıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

6-25 Mart tarihlerinde normal vatandaşlarımızın, 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde emekli vatandaşlarımızın, 8-12 Nisan tarihlerinde en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımızın, 15-19 Nisan tarihlerinde şehit aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin taleplerini topladık. 50 bin Yeni Sosyal Konut Projemize 636 bin 787 kişi başvurdu. Çok kısa bir süre içerisinde kura takvimini hazırlayarak kamuoyuna açıklayacağız.

"Vatandaşlarımız düşük bedelle konut sahibi olabiliyor"

Proje kapsamında inşa edilecek konutların 32 bin 198'inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu aktaran Bulut, alt gelir grubunda yer alan vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmeleri için 2+1 konut sayısını yüzde 64 olarak belirlediklerini söyledi.

Minimum maliyet ile bütçelendi

Bulut, başvuruları tamamlanan 50 bin yeni sosyal konutun minimum maliyet ile bütçelendiğini belirterek, "Konutlarımıza yoğun talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. 2+1 konutlar 116 bin 400 liradan başlayıp aylık 388 lira taksitle, 3+1 konutlar 170 bin 720 liradan başlayıp, aylık 759 lira taksitle satışa sunuldu." bilgisini verdi.