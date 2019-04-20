Mansur Yavaş'tan bomba değişiklik! Başkent'in kapak sayfasına bakın kimi koydurttu

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki kapak fotoğrafını Atatürk ve Anıtkabir'le değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinin kapak fotoğrafında şehri simgeleyen ufak fotoğraflar yer alıyordu. Ankara Kulesi, Ata Kule, Kızılcahamam ve Anıtkabir'in fotoğrafı, kapak görselinde yer alıyordu.

Değişiklik yapmaya devam ediyor

Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından belediyede ve çeşitli yerlerde değişiklik yapmaya devam ediyor. Yavaş, son olarak ABB'nin kapak fotoğrafını değiştirdi.

Anıtkabir ve Atatürk'le değiştirdi

Yavaş, önceki kapakta küçük bir görselle yer alan Anıtkabikir'i kapak fotoğrafı yaptı. Yavaş'ın görselin köşesine de Atatürk'ün fotoğrafını koydurdu.

İşte Mansur Yavaş'ın yaptığı değişiklikle eski ve yeni hali: