HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?

Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?

24 Şubat'ta tatile giren Meclis ne zaman açılacak, meclis açıldığında hangi konular konuşular ve genel af meclis gündeminde mi soruları merak konusu oldu. Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Peki genel af haberi Meclis'ten çıkacak mı?

Meclis ne zaman açılacak, mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Özellikle yerel seçimler öncesi genel af haberlerini bekleyen vatandaşlar meclisin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki meclis açıldığında genel af görüşülecek mi, genel af meclisten çıkacak mı?

24 Şubat'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim tartışmaları nedeniyle hala mesaisine başlayamadı. Çalışmalar haftaya ertelendi.

Meclis, yerel seçimlerden bir hafta sonra 9 Nisan'da mesaisine başlayacaktı. Ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazların büyümesi üzerine Meclis'in açılması 16 Nisan'a ertelenmişti.

İstanbul'da bölgesel olarak oyların sayımlarının devam etmesi üzerine Meclis'teki partiler yeni bir karar aldı. Karara göre, 16 Nisan Salı günü grup toplantıları yapılmayacak, Meclis Genel Kurulu'nda hiçbir konu görüşülmeyecek sadece "Aç-kapa" yapılacak.

Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Ardında ise Meclis'te önemli konular gündeme gelecek. Bunlardan biri yeni askerlik sistemi olacak.

Yeni askerlik sistemine göre, bedelli kalıcı hale getiriliyor, bedelli yapmak istemeyenler içinse askerlik süresi 6 aya düşürülüyor. İsteyen 6 ay sonra da askerliğe maaşlı olarak devam edebilecek.

Süresiz nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılması için de Meclis'te bazı adımlar atılacak. Bu konuda çalışmalar yapan MHP, teklifini Meclis'e sunacak. Teklif, süresiz nafakayı 5 yıl ile sınırlandırıyor.

Gıda fiyatlarının denetimi gerekçesiyle "hal yasasının" çıkartılması da masadaki konulardan olacak.

24 Haziran seçimleri öncesi verilen ancak tutulmayan 3600 ek gösterge vaadi yerel seçimler sürecinde de yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.
 

SON DAKİKA HABERLERİ
Notre Dame'ın çatısında yaşayan 200 bin arı yangından sağ kurtulmuş!
Notre Dame'ın çatısında yaşayan 200 bin arı yangından sağ kurtulmuş!
CHP'den "Çocuk emeği sömürüsü" raporu! İnanılmaz tespitler
CHP'den "Çocuk emeği sömürüsü" raporu! İnanılmaz tespitler
Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! İşte müthiş 100'üncü yıl logosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi! İşte müthiş 100'üncü yıl logosu
Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Fatih Terim'i rahatlatan haber Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
"Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip kendisini taciz eden patronundan şikayetçi oldu
"Sessiz kaldıkça çoğalıyorlar" deyip kendisini taciz eden patronundan şikayetçi oldu
Devlet Bahçeli'den kritik "İmamoğlu'na mazbata" çıkışı: Görevine şimdilik başlamıştır
Devlet Bahçeli'den kritik "İmamoğlu'na mazbata" çıkışı: Görevine şimdilik başlamıştır
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
Kadın 59. bölüm fragmanı
Kadın 59. bölüm fragmanı
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Ümraniye'de Afganistanlılar Afganistanlıları gasp etti
Ümraniye'de Afganistanlılar Afganistanlıları gasp etti
Yasak Elma 42. bölüm fragmanı
Yasak Elma 42. bölüm fragmanı
FETÖ operasyonu! 9 ilde aynı anda harekete geçtiler
FETÖ operasyonu! 9 ilde aynı anda harekete geçtiler
Hercai 7. bölüm fragmanı
Hercai 7. bölüm fragmanı
Yorumlar