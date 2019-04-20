Ümraniye'de Afganistanlılar Afganistanlıları gasp etti

ÜMRANİYE'de kapısını çaldıkları eve zorla girerek içerde bulunan Afganistan uyrukluları gasp eden Afganistanlı 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yurda kaçak olarak girdikleri tespit edilen şüpheliler tutuklanırken, yine Türkiye'ye kaçak olarak girdikleri tespit edilen mağdurlar hakkında da sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

ZORLA İÇERİ GİRİP GASP YAPTILAR

Ümraniye, Ahmet Yavuz Mahallesi, Lale sokak üzerinde 13 Nisan 2019 tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Afganistan uyruklu Serdar Belorov (23) ile Nasibullah Haydari(25)'nin oturduğu evin kapısı çalındı. Arkadaşlarının geldiğini sanarak kapıyı açan ikilinin evine 4 kişi zorla girdi. Silah ve bıçak göstererek iki arkadaşı darp eden şüpheliler evde bulunan 2 cep telefonu ile 200 lira ve bir adet altın bileziği çaldı.

POLİS 4 GÜN SONRA ŞÜPHELİLERİN EVİNE OPERASYON YAPTI

Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Gasp Büro Amirliği tarafından 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan operasyonda şüphelileri yakalamak için bir eve operasyon yaptı. Operasyonda Afganistan uyruklu şüpheliler Ahmet B.(19), Habib Ş.(20), Ahmet B.(20) ile Mecit A.(23) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada gasp edilen telefonların yanı sıra bir adet tabanca bulundu.

'KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAZLAR' DİYE DÜŞÜNMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde kendileri gibi kaçak yollarla Türkiye'ye girdiklerini bildikleri mağdurların evine sınır dışı edilmekten korkacakları için 'şikayetçi olmazlar' diye düşündükleri için gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI MAĞDURLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri öğrenilen 2 mağdurun sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.