HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Thunder, Westbrook ile kazandı

Thunder, Westbrook ile kazandı

NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 120-108 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldığı seride durumu 2-1'e getirdi

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 33 sayı, 5 ribaunt, 11 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 120-108 yendi. 

Ev sahibi ekipte, Paul George 22 sayı üretirken, Jerami Grant 18, Dennis Schröder 17 sayıyla oynadı.

Damian Lillard'ın 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik katkı sağladığı Blazers'ta ise C.J. McCollum 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. 

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-108

Orlando Magic-Toronto Raptors: 93-98

Indiana Pacers-Boston Celtics: 96-104

nba
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş, o haberlere ateş püskürdü!
Mansur Yavaş, o haberlere ateş püskürdü!
AK Parti'den kritik seçim kampı! 40 belediye mercek altına alınacak
AK Parti'den kritik seçim kampı! 40 belediye mercek altına alınacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' çıkışına yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' çıkışına yanıt
Valilik, tepki çeken "coplu müdahale" için düğmeye bastı!
Valilik, tepki çeken "coplu müdahale" için düğmeye bastı!
'Fener Ol' kampanyasına katılım büyük
'Fener Ol' kampanyasına katılım büyük
Irak sınırında 4 asker şehit oldu
Irak sınırında 4 asker şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Haliç'te 2 tekne alev alev yandı
Haliç'te 2 tekne alev alev yandı
Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı
Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
Ruslar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor
Ruslar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor
Erkenci Kuş 38. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 38. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar