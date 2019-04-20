HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönenleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 10 taraftar yaralandı. 

Anadolu Otoyolu'nda, İhsan Ö. idaresindeki 34 HP 7185 plakalı tır, Osmangazi Köprüsü yol ayrımında Yaşar Ahmet Yavuz yönetimindeki 16 DBG 26 plakalı Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ile çarpıştı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacak mı?
İBB sosyal tesislerinde alkol satışı yapılacak mı?
Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!
Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!
Savunma sanayisinde gurur veren rakam
Savunma sanayisinde gurur veren rakam
İstanbul'da yakalanan casuslar tutuklandı
İstanbul'da yakalanan casuslar tutuklandı
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi
Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Ruslar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor
Ruslar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor
Trabzonspor'un konuğu Evkur Yeni Malatyaspor
Trabzonspor'un konuğu Evkur Yeni Malatyaspor
Kadın 59. bölüm fragmanı
Kadın 59. bölüm fragmanı
Galatasaray'ın Kayserispor'u konuk edecek
Galatasaray'ın Kayserispor'u konuk edecek
Hafta hızlı ve hareketli Koç Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Hafta hızlı ve hareketli Koç Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Boğa Burcu Parasal konulara dikkat Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Boğa Burcu Parasal konulara dikkat Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019
Söz 79. bölüm fragmanı
Söz 79. bölüm fragmanı
Yorumlar