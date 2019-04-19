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Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!

Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının Ege bölgesindeki hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştireceğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis,  bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselelerle ilgili konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Evangelos Apostolakis, "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman görüşleri samimi ve iki bakan olarak Ege'de tansiyonun düşürülmesi için yetkilerimiz çerçevesinde yollar arıyoruz" dedi.

Apostolakis, Türkiye'nin birinci sorununun Yunanistan olmadığına  işaret ederek, yine de Türkiye'nin "bazen kuvvetlice, bazen dengeli bir şekilde"  hak iddialarında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde bir askeri kaza veya olay tehlikesine yönelik bir endişesi olmadığını dile getiren Yunan Bakan, "Eğer hata yapmazsak böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin ise "Bölgede (Ege), hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Hava Kuvvetlerini güçlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan  Apostolakis, Türkiye ile durumu dengelemek için F-35 veya farklı modelde savaş uçaklarının alımı ve mevcut jetlerin modernizasyonuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yunanistan, S-300 hava savunma sistemi bulunduran NATO üyesi 3 ülke  arasında yer alıyor.

Çipras ABD'ye göz kırpmıştı

Türkiye'nin S-400 hava sistemlerine sahip olması bazı ABD, Yunanistan gibi ülkeleri kaygılandırıyor. Hava sahasında Türk üstünlüğünün sağlanacak olması, ABD gibi ülkelerin görünmez denilen uçaklarla istediği gibi at koşturamaması planları bozdu.

Dün Alman dergi Stern S-400 bataryalarının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini büyük ölçüde artıracağını yazmıştı.

ABD tipi açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yunan kanalı ANT 1'e konuşan Çipras, Türkiye'yi kastederek, "İstikrarsız bir komşu istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

"Bizi endişelendiriyor"

Çipras sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi istikrarı olan ve sorunların çözümü için diyalog kanalları açık olan bir komşu istiyoruz. Türkiye'nin başka bir eksene kayması ihtimali bizi endişelendiriyor." ifadesini kullanmıştı.

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