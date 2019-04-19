Anadolu Efes sonunu getiremedi! Seride durum 1-1

Basketbol THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya 74-72 kaybetti. Bu sonuçla İspanyol temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi.

Barcelona Lassa, mücadeleye pota altından bulduğu basketlerle başladı. Buna karşılık Anadolu Efes, peş peşe top kayıpları yapan rakibi karşısında sayılar kaydederek 3. dakikayı 7-6 önde geçti. Hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan lacivert-beyazlılar önünde boyalı alanda Hanga ve Singleton'la skor üreten İspanya temsilcisi, ilk periyodu 19-16 üstün bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk dakikalarında da hücumda temposunu arttıramadı. Kısa oyuncularıyla sayılar bulan İspanyol temsilcisi, 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 20-28. Pleiss'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla hücumda ve savunmada pota altı etkinliğini artıran lacivert-beyazlı ekip, Larkin ve Micic'in sayılarıyla 17. dakika skoru eşitledi: 30-30. Barcelona Lassa, periyodun son bölümünde boyalı alanı iyi savundu. Ribas, Heurtel ve Claver'le basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

İkinci yarı tempolu başladı. Tomic ve Hanga'nın sayılarına Larkin'in kazandığı toplardan bulduğu basketlerin yanı sıra Simon'un arka arkaya isabetli atışlarıyla yanıt veren Anadolu Efes, 24. dakikada öne geçti: 46-45. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin ortalarında taraftarının desteğini arkasına alarak temposunu yükseltti. Ev sahibi ekip, top kayıpları yapan Barcelona Lassa karşısında 29. dakikaya 59-54 üstün girdi. Son bölümde boş atışlardan yararlanamayan Anadolu Efes karşısında Hanga ve Smits'le üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten İspanyol ekibi, final periyoduna 62-59 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk 2 dakikasında takımlar sayı bulamadı. Boyalı alanı iyi savunan Barcelona Lassa, dış atışlarda isabetler bulmaya devam etti ve 35. dakikayı 68-62 önde tamamladı. Moerman ve Micic'in sayılarıyla hücumda yeniden ritmini yakalayan Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala üstünlüğü yakaladı: 72-71. Lacivert-beyazlılar, son bölümde savunmayı da ön plana çıkardı. Tomic'le serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet bulan ve pota altında Hanga'yla basket kaydeden Barcelona Lassa, bitime 28 saniye kala 74-72 öne geçti. Konuk ekip, kalan sürede hücum haklarından yararlanamayan Anadolu Efes'i 74-72 mağlup etti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma, 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.