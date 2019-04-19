Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığında anne ve babasının kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna döndü.