HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığında anne ve babasının kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından Kısıklı'daki konutuna döndü.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı
Edirnekapı’da metrobüs yolcuya çarptı
İstanbul'da yakalanan BAE'li 2 şüpheli casusluk suçundan tutuklandı
İstanbul'da yakalanan BAE'li 2 şüpheli casusluk suçundan tutuklandı
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Eşini 'bakışlarından' şüphelendiği için öldürmüş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Savunma sanayisinde gurur veren rakam
Savunma sanayisinde gurur veren rakam
Bakan Albayrak bankacılarla buluştu
Bakan Albayrak bankacılarla buluştu
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Berat Kandili namazı 2 ve 100 rekat nasıl kılınır okunacak duası?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu kandil duaları
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu kandil duaları
Berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır nasıl niyet edilir?
Berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır nasıl niyet edilir?
Şenol Güneş'i sevindiren haber
Şenol Güneş'i sevindiren haber
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
2019 İstanbul TOKİ evleri nerede yapılıyor hangi semtlerde?
Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!
Yunan bakandan S-400'ler için Türkiye itirafı!
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Yorumlar 1 yorum