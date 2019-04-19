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Rusya'daki bir otelde 2 yavru ayı ihbarı şaşkınlık yarattı

Rusya'daki bir otelde 2 yavru ayı ihbarı şaşkınlık yarattı

Rusya'da bir otelin bahçesinde iki yavru olduğuna dair gelen ihbarı değerlendiren polis, otele baskın yaptı. Yavrular koruma altına alınırken, otel sahibi hakkında soruşturma açıldı.

Rusya'da bir otelde yavru ayı beslendiğine dair gelen ihbar, polisleri şaşırttı. İhbar üzerine Rusya’nın Buryatya Cumhuriyeti’nde yer alan Ulaan Üde şehrindeki bir otele baskın yapıldı. Baskın sonucunda ihbarın doğru olduğu ortaya çıktı ve otelin bahçesinde 4 aylık iki ayı yavrusu bulundu. Hemen koruma altına alınan yavrular, Zabaykalski Özerk Bölgesi’nde bulunan hayvan bakım merkezine götürüldü.

Yavruları otel sahibi getirdi

Yavruların otel sahibi tarafından getirtildiği ortaya çıktı. Polis, ayı yavrularını yasadışı yollarla getirip otele yerleştirmesiyle alakalı otel sahibi hakkında soruşturma başlattı. 

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