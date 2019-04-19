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Habertürk sunucusu işin aslını anlattı! Ekrem İmamoğlu videosu kurgu değil

Habertürk sunucusu işin aslını anlattı! Ekrem İmamoğlu videosu kurgu değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin çay ocağında geçtiği ve kurgu olduğu iddia edilen görüntülerinin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Habertürk sunucusu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin mutfak bölümündeki çalışanlarla sohbetinin kurgu olduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak İBB Özel Kalem görevlisinin sözlerini aktardı. Buna göre söz konusu görevli videonun kurgu olmadığını söyledi.

Mesaisinin ilk gününde belediye çalışanlarıyla tanışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, mutfak bölümündeki çalışanlarla sohbeti sırasında yemekte ne olduğunu sorunca aldığı ''Musakka var. Sizin için de antrikot'' yanıtı üzerine "Birine musakka, birine antrikot olmaz. Aynı olacak" demişti.

Sosyal medyada da gündem olan ve sıkça paylaşılan bu görüntülerin 'Kurgu olduğu' yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.

Orada kurgu ve algı yok

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir ne değildir' programında da söz konusu kurgu iddiaları gündeme geldi.  Program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İmamoğlu'nun söz konusu videosuyla ilgili Avukat Mehmet Sarı tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin olarak şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu'na hakkını ben de teslim edeyim, az önce İBB Özel Kalem'de çalışan bir arkadaşım bilgileri gönderdi. Yanındaki personelin de ismini soyismini ve fotoğrafını gönderdi. Videodaki görüntülerin tamamı bende var. Soruyu sorduğu kişi İBB Özel Kalemi'nin mutfağında çalışan, daha önce de belediyede lan bir personel. Beylikdüzü'nden gelen değil. Orada bir kurgu ve algı yok, zira menüyü de gönderdiler, hakikaten musakka ve armut vesair yazıyor. Dolayısıyla bu mesele de sizin düşündüğünüz gibi bir mesele değilmiş, burada hakkını vermiş olayım" ifadelerini kullandı.

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