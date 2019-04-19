Şenol Güneş'i sevindiren haber

Beşiktaş'ta Sivas deplasmanının kadrosu şekilleniyor. Siyah-beyazlılarda sakat olan Quaresma ve kart cezalısı Caner Erkin dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığı sebebiyle son haftalarda formasından uzak kalan Adriano teknik heyet ve sağlık ekibinin gayretleri sonrasında hazır hale getirildi. Şenol Güneş, Caner Erkin'in yokluğunda savunmanın sol tarafını Brezilyalıya teslim edecek.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, son haftaların kazanan kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Güneş'in iki mevkide değişikliğe gidebileceği gelen haberler arasında.

Sol bek mevkisi için zorunlu değişikliğe gidecek olan tecrübeli teknik adam, ağrıları olan Medel'i yedek soyundurabilir. Güneş, Dorukhan ve Atiba'yı ön liberoya çekip Ljajic'i forvet arkasında, kanatlarda ise Lens ve Güven'i görevlendirebilir.

Siyah beyazlı takımın Demir Grup Sivasspor maçı için 3 puana motive olduğu ve Şenol Güneş'in oyuncular ile görüşerek karşılaşmada disiplini elden bırakmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.