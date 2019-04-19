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Diagne mi, Mitroglou mu? Terim'in zor kararı...

Diagne mi, Mitroglou mu? Terim'in zor kararı...

Fenerbahçe derbisinde sahadan 1 puan ile ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. 

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 33. haftada iç sahada oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar 4'te 4 ile giderek bu süreçte rakibinin hata yapmasını bekleyecek. Tüm planlarını buna göre yapan teknik direktör Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında iyi futbolun yanı sıra erken gol bulunmasını da istiyor.

Florya Metin Oktay Tesislerinde taktik antrenmanlara ağırlık verilirken, Sofiane Feghouli ve Semih Kaya'nın tedavilerine devam edildi. Her iki oyuncunun da cumartesi günü forma giymesi zor görünürken, cezalı olan Luyindama ve Onyekuru'nun da forma giyemeyecek olması kadroda değişikliğe gidilmesini zorunlu kılıyor.

Deneyimli teknik adamın savunmayı  Mariano-Donk-Marcao-Nagatomo 4'lüsünden oluşturması beklenirken orta alanda Fernando, Belhanda ve Ndiaye'yi oynatma ihtimali oldukça yüksek. Milli takım arasını iyi değerlendirerek fizik anlamında toparlanan Emre Akbaba'nın ise Onyekuru'nun yokluğunda sol kanatta forma giymesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda Feghouili'nin yokluğunda sağ kanatta formaya en yakın isim ise Yunus Akgün. Teknik direktör Fatih Terim'in en uçta Diagne'ye mi yoksa Mitrogluo'na mı şans vereceği ise büyük merak konusu, iki oyuncunun da antrenman performanslarını yakından takip eden deneyimli çalıştırıcının henüz tam kararını vermediği ancak Yunan golcünün bir adım önde olduğu gelen haberler arasında...

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