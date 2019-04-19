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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Berat Kandili'nin Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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