Bakan Albayrak bankacılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık."