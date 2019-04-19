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Bakan Albayrak bankacılarla buluştu

Bakan Albayrak bankacılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık."

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